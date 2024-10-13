Иноуэ сенсационно потерял титул в бою с Цуцуми

Сегодня, 13 октября, в Токио (Япония) младший брат лидера рейтинга вне зависимости от весовой категории (Р4Р) Наои Иноуэ, Такума Иноуэ уступил титул WBA в легчайшем весе своему соотечественнику Сейе Цуцуми.

Цуцуми, несмотря на серьёзное рассечение, явно доминировал в ринге и контролировал ход событий вплоть до «чемпионских» раундов, где боксёры уже закатили обоюдный размен ударами на радость публики. В конечном счёте бой продлился все отведённые 12 раундов, и по их итогам все трое судей отдали победу Цуцуми — 114:113, 115:112 и 117:110.

Таким образом, Такума Иноуэ прервал свою серию из семи побед.