Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Команда Дмитрия Бивола подаст протест на судейское решение в бою с Бетербиевым

Команда Дмитрия Бивола подаст протест на судейское решение в бою с Бетербиевым
Дмитрий Бивол
Аудио-версия:
Комментарии

Команда экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола намерена подать протест на судейское решение в бою против абсолютного чемпиона мира в этом весе Артура Бетербиева. Об этом заявил менеджер Бивола, Вадим Корнилов.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Да, мы подадим протест в понедельник. Мы в диалоге со всеми и сделаем это. Мы все понимаем, что это не сработает, но, по крайней мере, судья, поставивший 116-112, должен понести ответственность. Он понимает, что сделал. Это очень разрушительная проблема для спорта. Есть разные организации, у которых много супервайзеров, дружащих с судьями. Они обнимаются с промоутерами и… всё это похоже на большую схему.

Этот судья провёл много боёв, он был в них хорош. Было бы замечательно, если б они посадили его и заставили посчитать все эти удары. Хочу посмотреть, где он увидел 116-112, как он это посчитал», — сказал Корнилов в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Напомним, Бивол потерпел поражение от Бетербиева большинством судейских голосов по итогам 12 раундов боя.

Материалы по теме
Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android