Команда Дмитрия Бивола подаст протест на судейское решение в бою с Бетербиевым

Команда экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола намерена подать протест на судейское решение в бою против абсолютного чемпиона мира в этом весе Артура Бетербиева. Об этом заявил менеджер Бивола, Вадим Корнилов.

«Да, мы подадим протест в понедельник. Мы в диалоге со всеми и сделаем это. Мы все понимаем, что это не сработает, но, по крайней мере, судья, поставивший 116-112, должен понести ответственность. Он понимает, что сделал. Это очень разрушительная проблема для спорта. Есть разные организации, у которых много супервайзеров, дружащих с судьями. Они обнимаются с промоутерами и… всё это похоже на большую схему.

Этот судья провёл много боёв, он был в них хорош. Было бы замечательно, если б они посадили его и заставили посчитать все эти удары. Хочу посмотреть, где он увидел 116-112, как он это посчитал», — сказал Корнилов в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Напомним, Бивол потерпел поражение от Бетербиева большинством судейских голосов по итогам 12 раундов боя.