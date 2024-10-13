Илия Топурия: поединок Холлоуэя с Гэтжи был похож на драку в баре

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия прокомментировал предыдущий бой своего следующего соперника, экс-чемпиона UFC полулёгкого дивизиона Макса Холлоуэя, который в апреле 2024 года нокаутировал Джастина Гэтжи в пятом раунде за секунду до конца поединка.

«Меня абсолютно не впечатлил нокаут Макса Холлоуэя в бою с Джастином Гэтжи. Этот поединок был похож на драку в баре», — приводит слова Топурии официальный канал UFC Europe в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, бой между Топурией и Холлоуэем состоится 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308, где их противостояние станет главным событием шоу.