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Илия Топурия: поединок Холлоуэя с Гэтжи был похож на драку в баре

Илия Топурия: поединок Холлоуэя с Гэтжи был похож на драку в баре
Илия Топурия
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Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия прокомментировал предыдущий бой своего следующего соперника, экс-чемпиона UFC полулёгкого дивизиона Макса Холлоуэя, который в апреле 2024 года нокаутировал Джастина Гэтжи в пятом раунде за секунду до конца поединка.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

«Меня абсолютно не впечатлил нокаут Макса Холлоуэя в бою с Джастином Гэтжи. Этот поединок был похож на драку в баре», — приводит слова Топурии официальный канал UFC Europe в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, бой между Топурией и Холлоуэем состоится 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308, где их противостояние станет главным событием шоу.

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