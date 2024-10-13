Полный список участников турнира UFC Fight Night 245

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19 октября в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 245, где главным событием шоу станет бой в средней весовой категории между 31-летним бразильцем Мишелем Перейрой и 30-летним американцем Энтони Эрнандесом.

Основной кард:

Мишель Перейра — Энтони Эрнандес

Роб Фонт — Кайлер Филлипс

Су Мудаерджи — Чарльз Джонсон

Брэди Хистенд — Джейк Хэдли

Даррен Элкинс — Даниэль Пинеда

Матеус Николау — Асу Алмабаев

Предварительный кард:

Брэд Катона — Жан Мацумото

Джоселин Эдвардс — Тамирес Видал

Джессика Пенне — Элис Рид

Элис Арделян — Мелисса Мартинес

Робелис Деспанье — Остин Лэйн