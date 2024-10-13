Полный список участников турнира UFC Fight Night 245
Поделиться
19 октября в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 245, где главным событием шоу станет бой в средней весовой категории между 31-летним бразильцем Мишелем Перейрой и 30-летним американцем Энтони Эрнандесом.
UFC 2024. UFC Fight Night 245, Лас-Вегас, США
Энтони Эрнандес — Мишель Перейра
20 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Энтони Эрнандес
Не началось
Мишель Перейра
Основной кард:
Мишель Перейра — Энтони Эрнандес
Роб Фонт — Кайлер Филлипс
Су Мудаерджи — Чарльз Джонсон
Брэди Хистенд — Джейк Хэдли
Даррен Элкинс — Даниэль Пинеда
Матеус Николау — Асу Алмабаев
Предварительный кард:
Брэд Катона — Жан Мацумото
Джоселин Эдвардс — Тамирес Видал
Джессика Пенне — Элис Рид
Элис Арделян — Мелисса Мартинес
Робелис Деспанье — Остин Лэйн
Материалы по теме
Комментарии
- 13 октября 2024
-
20:14
-
18:52
-
18:30
-
18:20
-
18:05
-
17:50
-
17:40
-
17:28
-
17:15
-
17:05
-
16:54
-
16:01
-
15:29
-
14:29
-
13:34
-
13:23
-
13:19
-
12:51
-
12:40
-
12:14
-
12:11
-
12:10
-
11:40
-
11:19
-
11:16
-
11:13
-
10:51
-
10:44
-
10:17
-
10:07
-
09:49
-
09:47
-
09:40
-
09:32
-
09:30