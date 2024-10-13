Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Полный список участников турнира UFC Fight Night 245

Полный список участников турнира UFC Fight Night 245
Аудио-версия:
Комментарии

19 октября в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 245, где главным событием шоу станет бой в средней весовой категории между 31-летним бразильцем Мишелем Перейрой и 30-летним американцем Энтони Эрнандесом.

UFC 2024. UFC Fight Night 245, Лас-Вегас, США
Энтони Эрнандес — Мишель Перейра
20 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Энтони Эрнандес
Не началось
Мишель Перейра

Основной кард:

Мишель Перейра — Энтони Эрнандес
Роб Фонт — Кайлер Филлипс
Су Мудаерджи — Чарльз Джонсон
Брэди Хистенд — Джейк Хэдли
Даррен Элкинс — Даниэль Пинеда
Матеус Николау — Асу Алмабаев

Предварительный кард:

Брэд Катона — Жан Мацумото
Джоселин Эдвардс — Тамирес Видал
Джессика Пенне — Элис Рид
Элис Арделян — Мелисса Мартинес
Робелис Деспанье — Остин Лэйн

Материалы по теме
Результаты турнира UFC Fight Night 244
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android