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Джастин Гэтжи планирует провести бой в марте 2025 года

Джастин Гэтжи планирует провести бой в марте 2025 года
Джастин Гэтжи
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35-летний американский легковес UFC Джастин Гэтжи планирует возвращение в октагон на март 2025 года. Об этом заявил его менеджер Али Абдель-Азиз.

«Джастин Гэтжи планирует провести бой в марте 2025 года. С кем именно — пока даже не представляю. Но это могут быть и Дэн Хукер, и Дастин Порье, и Ренато Мойкано. Но мы определённо хотим, чтобы он вернулся в марте. Ему сейчас необходимо время, чтобы восстановиться после недавнего боя. Но ему по-прежнему без разницы, с кем драться, он не выбирает себе соперников», — приводит слова Абдель-Азиза MMA Fighting.

Напомним, последний бой Гэтжи состоялся в апреле 2024 года, где он потерпел поражение нокаутом в пятом раунде от экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя.

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