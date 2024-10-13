Дэн Хукер заявил, что готов провести бой с Конором Макгрегором

Американский легковес UFC Дэн Хукер заявил о готовности провести бой против звёздного экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора на одном из турниров промоушена, который планируется 1 февраля в Саудовской Аравии.

«Мы очень похожи с Конором по духу, и у нас вообще много общего. Мы пообщались с ним лично в ринге в Испании, и мне вполне подходит 1 февраля, чтобы провести с ним бой. Он готов, я готов, осталось лишь получить подтверждение нашего боя от UFC, и можно начинать готовиться», — сказал Хукер в своём интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, накануне Конор заявил, что в очередной раз планирует возвращение в UFC в начале февраля 2025 года, и в роли возможного соперника назвал имя Хукера.