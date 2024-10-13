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Джей Опетайя нацелился на бой с Александром Усиком в крузервейте

Джей Опетайя нацелился на бой с Александром Усиком в крузервейте
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Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетайя, воодушевлённый яркой и уверенной досрочной победой над Джеком Мэсси, заявил о готовности провести бой против абсолютного чемпиона мира в двух весах Александра Усика в рамках первого тяжёлого дивизиона.

«Да, я воспользовался всеми слабыми местами Мэсси. Мне кажется, что вообще все мои соперники недооценивают мою силу. Но после того как я бью этих людей, они начинают дважды думать, прежде чем что-то делать. Я быстрый, точный, и если мои соперники допускают ошибки, я тут же их наказываю. Но я по-прежнему продолжаю совершенствоваться и добавлять, с каждым боем я становлюсь всё сильнее. Всё только начинается.

Готов ли я подраться с Усиком? Я очень уважаю его как спортсмена, и для меня было бы большой честью подраться с ним в рамках крузервейта. Он говорил, что готов спуститься ради боя за абсолютное чемпионство, значит, мне нужно быстро собрать все пояса в своих руках», — сказал Опетайя в своём интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии Опетайя победил Мэсси техническим нокаутом в шестом раунде и защитил свой титул.

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