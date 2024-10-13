Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия уверен в победе Шавката Рахмонова над Белалом Мухаммадом

Илия Топурия уверен в победе Шавката Рахмонова над Белалом Мухаммадом
Илия Топурия
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия уверен в победе не знающего поражений полусредневеса Шавката Рахмонова над экс-чемпионом в этом дивизионе Белалом Мухаммадом.

«Послушайте, Белал — это фальшивый чемпион. И в их бою с Рахмоновым, я думаю, у Шавката вообще не возникнет никаких трудностей. Шавкат сначала разберётся с ним, а затем вернётся Усман и разберётся с Шавкатом, после чего титул возвратится к своему законному владельцу», — рассказал Топурия во время своего прямого эфира в социальных сетях, отвечая на вопросы подписчиков.

Напомним, Рахмонов и Мухаммад проведут бой на турнире UFC 310, который запланирован на 7 декабря в Лас-Вегасе.

Материалы по теме
Видео: реакция Илии Топурии на слова Макгрегора о том, что он не испанец
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android