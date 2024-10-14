Бывшая жена Дмитрия Бивола отреагировала на его поражение в бою с Бетербиевым

Бывшая жена экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Екатерина рассказала о впечатлениях после поражения своего бывшего мужа в поединке с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Артуром Бетербиевым.

«Ну что, ребята, карма его настигла. Артур, я рада за тебя, вперёд. Теперь моё дело в суде.

Впервые мне плевать на хейтеров на миллион процентов. Любой, кто обидит моих детей, будет наказан. Считайте, что я ведьма. Считайте обо мне всё что угодно. Карма настигла этого плохого человека, редиску. Короче, я рада. Честно, ура», — сказала Екатерина в видео, опубликованном в социальной сети.

Напомним, Бивол потерпел поражение от Бетербиева большинством судейских голосов по итогам 12 раундов боя, который стал главным событием боксёрского вечера в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии.