Витрук: считаю, Бивол выиграл раздельным решением. Но ожидал большего от обоих

Чемпион АСА в легчайшем весе Павел Витрук дал комментарий по поводу победы абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева над экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом.

«Я считаю, что Бивол выиграл раздельным решением. Это моё мнение. Ну или вообще ничья. Но так как ничью не дают, я бы отдал Диме. Честно сказать, я не берусь утверждать, в том плане, что я не знаю, как оценивают бокс. Но просто как любитель бокса, который любит посмотреть это всё, и как зритель, моё предпочтение было бы за него.

Я немного большего ожидал, наверное, от обоих. Но надо понимать, что многое стояло на кону. И, соответственно, парни точно не рисковали так, как могли. Оба не показали свой стиль. Поэтому реванш, конечно, был бы очень актуален, но нужен ли он Артуру — не знаю. Мне кажется, всё для себя, как минимум, доказал. Биволу нужен, просто чтобы расставить точки над i. Поэтому, то что написали, что будет «бой столетия», «один из величайших боёв»…

Честно, видел лучше бои в боксе. Как-то, наверное, больше каких-то ожиданий было», — сказал боец команды «Рать» Павел Витрук в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов по итогам 12 раундов боя.

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