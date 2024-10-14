Белал Мухаммад ответил на слова Топурии, назвавшего его фальшивым чемпионом

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад отреагировал на слова грузинского бойца организации Илии Топурии, ранее назвавшего его фальшивым чемпионом.

«Разве не этот болван купил фальшивый пояс BMF, чтобы позировать с ним? Он становится грузинской версией Колби Ковингтона», — написал Мухаммад в социальных сетях.

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец выступает в UFC с 2016 года. В июле на UFC 304 Мухаммад завоевал чемпионский титул, отобрав его у британца Леона Эдвардса.

7 декабря на UFC 310 Мухаммад проведёт защиту титула против непобеждённого казахстанца Шавката Рахмонова.