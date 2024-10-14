Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад ответил на слова Топурии, назвавшего его фальшивым чемпионом

Белал Мухаммад ответил на слова Топурии, назвавшего его фальшивым чемпионом
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад отреагировал на слова грузинского бойца организации Илии Топурии, ранее назвавшего его фальшивым чемпионом.

«Разве не этот болван купил фальшивый пояс BMF, чтобы позировать с ним? Он становится грузинской версией Колби Ковингтона», — написал Мухаммад в социальных сетях.

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец выступает в UFC с 2016 года. В июле на UFC 304 Мухаммад завоевал чемпионский титул, отобрав его у британца Леона Эдвардса.

7 декабря на UFC 310 Мухаммад проведёт защиту титула против непобеждённого казахстанца Шавката Рахмонова.

Материалы по теме
Илия Топурия уверен в победе Шавката Рахмонова над Белалом Мухаммадом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android