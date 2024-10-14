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Умар Нурмагомедов: О’Мэлли — это мешок, не умеющий бороться

Умар Нурмагомедов: О’Мэлли — это мешок, не умеющий бороться
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов высказался о бывшем чемпионе дивизиона американце Шоне О’Мэлли.

«И Двалишвили, и О’Мэлли не были так хороши, как я ожидал. О’Мэлли – мешок в MMA. У него нет грэпплинга, он не умеет бороться. Он даже не пытается драться, он ждёт и убегает. Он дерётся как мешок», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Кевина Айоле.

Напомним, на турнире UFC 306, состоявшемся в сентябре, О’Мэлли лишился чемпионского титула, проиграв единогласным решением грузину Мерабу Двалишвили.

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