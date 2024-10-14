Григорий Дрозд: у Бивола забрали победу

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд прокомментировал результат боя за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

«Не согласен с решением судей. Считаю, что большинство раундов выиграл Бивол. У него забрали победу. Дима смотрелся здорово, но, если бы был реванш, я бы с удовольствием на него посмотрел. Артур тоже выглядел очень круто и оказывал давление. Тем не менее я всё же думаю, что большинство раундов забрал Бивол», — приводит слова Дрозда издание РБК.