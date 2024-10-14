Шлеменко: Бетербиев был расстроен, будто потерпел поражение

Именитый российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Напомним, бой состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

«Это был очень близкий бой. Меня удивило, что Бетербиев был расстроен, будто потерпел поражение в этом противостоянии. А Бивол был уверен в своей победе, он вскинул руки. Это произвело на меня впечатление. Мне показалось, что выиграл Дмитрий, потому что он был уверен в своей победе. Мне кажется, реванш напрашивается сам собой», — приводит слова Шлеменко издание MMA.Metaratings.ru.