Шакур Стивенсон назвал свой счёт в поединке Бетербиев — Бивол

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон прокомментировал результат боя за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

«Пересмотрел бой и посчитал 7-5 в пользу Бивола. Перед 10-м раундом у меня было 7-2. Как по мне, восьмой раунд был равным, можно было отдавать в любую сторону», — написал Стивенсон в социальной сети X (ранее Twitter).