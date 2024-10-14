Топурия: я бы побил пикового Макгрегора, здесь нет интриги

Обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый грузин Илия Топурия высказался о бывшем чемпионе организации в двух дивизионах ирландце Коноре Макгрегоре.

«ММА эволюционировали. Конор и вправду был хорош в стойке, но на земле он всегда был ужасен. Я бы побил пикового Макгрегора, в любое время и в любом месте. Здесь нет интриги. Пусть пьёт виски», – сказал Топурия в интервью YouTube-каналу Full Mount MMA.

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

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