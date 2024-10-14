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Халидов: я тоже увидел победу Бетербиева, решение судей справедливое

Халидов: я тоже увидел победу Бетербиева, решение судей справедливое
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Чемпион лиги «Наше Дело» в тяжёлом весе Мурад Халидов прокомментировал результат боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Бой полностью оправдал мои ожидания. Техничный, динамичный поединок, показывающий всю красоту бокса. Противостояние двух стилей, но в этом бою никто так и не смог полностью навязать свою «игру». Очень равный поединок, и, как зачастую бывает в таких боях, люди разделились на два лагеря и осталось много вопросов.

Моё мнение — решение справедливое, я тоже увидел победу Артура. За счёт прессинга, тоннажа ударов, а также за счёт того, что всегда старался забирать концовку в раундах. Интересно, будет ли реванш в их противостоянии», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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