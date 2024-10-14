Бетербиев ответил, как отпразднует победу над Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев ответил, как отпразднует победу над соотечественником Дмитрием Биволом.

«Буду ли покупать себе что-то после победы? Нет. Просто приду домой и обниму маму. Говорил ли с ней? Да. Она очень счастлива. Это настоящий хэппи-энд», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.