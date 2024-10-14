Бой Гаджи Автомата и Олега Фомича возглавит турнир RCC Hard 11 в Тюмени

9 ноября в спортивном комплексе «Центральный» (Тюмень) состоится турнир по кулачным боям RCC Hard 11. В главном событии Гаджи «Автомат» Наврузов сразится с Олегом «Фомичом» Фомичёвым.

В соглавном бою турнира в пятираундовом поединке встретятся чемпион RCC Hard Андрей Саратов и чемпион Top Dog Наим Ганнибал. Сильнейшие средневесы России определят лучшего в очном противостоянии.

Также тюменский боец Виктор Баталов сойдётся с Шохрухом «Курьером» Джияновым в поединке за титул RCC Hard в полулёгком весе.

Напомним, 18 октября в Екатеринбурге состоится MMA-вечер от промоутерской компании RCC, который возглавят Иван Штырков и Хадис Ибрагимов.