Бивол объяснил, в чём заключался его план на бой с Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал о плане на бой с соотечественником Артуром Бетербиевым, состоявшийся на минувших выходных в Саудовской Аравии.

«Мой любимый боксёр — Шугар Рэй Леонард. И план заключался в движении. Я посмотрел много боёв Леонарда, когда готовился, и просто повторял за ним. Леонард двигался все 12 раундов.

Бессмысленно рубиться с парнем, который физически сильнее тебя. Нужно принять это. Вы можете двигаться, это не киокушинкай. В России мы говорим: «Если соперник устраивает драку – боксируй с ним. А если он боксёр – устрой драку», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.