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«Чувствовал, что могу». Бивол ответил, почему не был активней в бою с Бетербиевым

«Чувствовал, что могу». Бивол ответил, почему не был активней в бою с Бетербиевым
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал поражение в бою с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Напомним, боксёрский поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

«Я считаю, что мог бы стать лучше в своих передвижениях, я не двигался достаточно. Я должен чаще контратаковать… Мне просто нужно делать больше. И я чувствую, что были моменты, где я мог бы это делать, но не делал из-за осторожности», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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