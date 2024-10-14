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Сергей Ковалёв обратился к Биволу после первого поражения Дмитрия

Сергей Ковалёв обратился к Биволу после первого поражения Дмитрия
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Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв поддержал Дмитрия Бивола после поражения от Артура Бетербиева.

«Дима, ты капитальный красавчик! Теперь ещё раз есть к чему стремиться. Удачи!» — написал Ковалёв в социальных сетях.

Напомним, боксёрский поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

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