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Медведев: разве можно считать удары Бетербиева в блок? По чистым попаданиям Бивол выиграл

Медведев: разве можно считать удары Бетербиева в блок? По чистым попаданиям Бивол выиграл
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Боец RCC Борис Медведев прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Смотрел бой и тоже выставлял счёт по раундам, у меня вышло 116-114 в пользу Бивола. Думаю, Дмитрий должен был уверенней забирать 11-12-й раунды.

Если считать по чистым попаданиям, то Бивол выиграл бой. На стороне Бетербиева прессинг и удары по блоку, но разве можно считать за действие эти удары и вообще их оценивать? Думаю, что Бивол должен быть сделать чуть больше для победы. Теперь у нас есть абсолютный чемпион мира, и это исторический момент», — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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