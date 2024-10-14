Бивол — о Бетербиеве: я вышел против монстра и мог с ним справиться

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о своём настрое перед боем с соотечественником Артуром Бетербиевым, состоявшимся на минувших выходных в Саудовской Аравии.

«Люди боялись Бетербиева из-за его ауры, я же был взволнован. Вы выходите против монстра, и я мог справиться с ним», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, боксёрский поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.