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Райан Гарсия оценил шансы Канело в поединке с Бетербиевым

Райан Гарсия оценил шансы Канело в поединке с Бетербиевым
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Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия высказался о потенциальном бое между абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянином Артуром Бетербиевым и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Думаю, Канело побьёт Артура», — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Альварес победил единогласным решением пуэрториканца Эдгара Берлангу, защитив титулы WBC, WBA и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Бетербиев в октябре объединил все четыре титула в полутяжёлом весе, одолев раздельным решением соотечественника Дмитрия Бивола.

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