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Бивол рассказал о беседе с Турки Аль аш-Шейхом после первого поражения

Бивол рассказал о беседе с Турки Аль аш-Шейхом после первого поражения
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал о разговоре с саудовским промоутером Турки Аль аш-Шейхом после своего поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Он сказал мне: «Я считаю, что ты победил. Я хочу устроить реванш для тебя». Теперь всё зависит от Бетербиева», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, боксёрский поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бетербиев стал абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе.

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