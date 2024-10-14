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Шон Портер назвал свой счёт в поединке Бетербиев — Бивол

Шон Портер назвал свой счёт в поединке Бетербиев — Бивол
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Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик американец Шон Портер прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«У меня получилось 8-4 в пользу Бивола», — написал Портер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, боксёрский поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бетербиев стал абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе.

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