Украинский боксёр Редкач ответил, кто победил в бою Бивола и Бетербиева

Известный украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поинтересовался у подписчиков, кто победил в поединке двух россиян – Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Сам Редкач высказал мнение, что победа должна была достаться Биволу.

«Ваше мнение, кто победил, напишите? Моё мнение – Дима. 115:113», — написал Редкач.

Поединок между Биволом и Бетербиевым проходил в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сражались в течение 12 раундов, по итогам которых судьи выставили следующий счёт — 114-114, 115-113, 116-112 в пользу Бетербиева. Это поражение стало первым в карьере Бивола. Кроме того, Бетербиев впервые победил не нокаутом, а судейским решением.

Бой Бетербиева и Бивола — на века: