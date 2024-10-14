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Украинский боксёр Редкач ответил, кто победил в бою Бивола и Бетербиева

Украинский боксёр Редкач ответил, кто победил в бою Бивола и Бетербиева
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Известный украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поинтересовался у подписчиков, кто победил в поединке двух россиян – Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Сам Редкач высказал мнение, что победа должна была достаться Биволу.

«Ваше мнение, кто победил, напишите? Моё мнение – Дима. 115:113», — написал Редкач.

Поединок между Биволом и Бетербиевым проходил в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сражались в течение 12 раундов, по итогам которых судьи выставили следующий счёт — 114-114, 115-113, 116-112 в пользу Бетербиева. Это поражение стало первым в карьере Бивола. Кроме того, Бетербиев впервые победил не нокаутом, а судейским решением.

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