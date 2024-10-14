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У чемпиона IBA Альберта Батыргазиева сменился соперник по бою в Уфе

У чемпиона IBA Альберта Батыргазиева сменился соперник по бою в Уфе
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Чемпион Международной боксёрской ассоциации (IBA) в весе до 60 кг, олимпийский чемпион Токио россиянин Альберт Батыргазиев (11-0, 8 KO) сразится с новым соперником на турнире в Уфе, который состоится 17 октября, сообщает пресс-служба.

Напомним, изначально Батыргазиев должен был встретиться с ямайским экс-чемпионом Николасом Уолтерсом, однако теперь его соперником станет филиппинец Альберт Пагара (35-1, 24 KO).

Альберту Батыргазиеву 26 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году и имеет в своём активе победу над бывшим чемпионом мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) панамцем Хесреэлем Корралесом.

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