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Дмитрий Бивол сравнил удар Бетербиева и Канело

Дмитрий Бивол сравнил удар Бетербиева и Канело
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Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол сравнил своих бывших соперников, мексиканца Сауля Альвареса и соотечественника Артура Бетербиева.

«Особенность Бетербиева не в сильном, опасном ударе, а в физической силе и комбинациях. Все удары в его комбинациях очень тяжёлые.

Могу сравнить с Альваресом. Сауль вкладывался в один удар. Возможно, он был лучше Бетербиева в этом. Но если говорить о комбинации из пяти ударов, каждый удар Бетербиева будет очень силён. Оба сильны, но Бетербиев силён от рождения», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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