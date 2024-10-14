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Суд отказался освободить бойца MMA, участвовавшего в стрельбе у офиса Wildberries

Суд отказался освободить бойца MMA, участвовавшего в стрельбе у офиса Wildberries
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Московский городской суд отклонил обжалование ареста бойца MMA Умара Чичаева, участвовавшего в стрельбе у офиса Wildberries, сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, Умар Чичаев, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу, был одним из сопровождающих сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука в день вооружённого конфликта у главного офиса компании (18 сентября 2024 года).

Причиной конфликта стало прибытие Бакальчука, который, согласно его заявлению, находится в процессе раздела бизнеса со своей женой Татьяной Бакальчук. По словам последней, её муж попытался незаконно проникнуть в офис. В СМИ сообщалось о 10 пострадавших и двух погибших.

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