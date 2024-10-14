Тренер Исмаилова объяснил, почему судьи отдали победу Бетербиеву в бою с Биволом

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, поделился мыслями о поединке двух российских боксёров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Бетербиев перебил Бивола по силовым ударам – 90-84. За счёт джебов у Дмитрия общее преимущество 142-137, но силу их ударов вы и сами знаете. Бетербиев выбросил 682 удара, а Бивол — 423. Что тут сказать… Переработал его Артур темпом и тоннажностью. Попадали практически одинаково оба, но эффект от ударов Бетербиева был виден более отчётливо — огромные паузы соперника за блоком после тяжёлых пропущенных, лицо Димы в гематомах, плюс нескончаемый прессинг, особенно в концовках раундов (сильно влияет на судей как фактор воли к победе)», — написал Рамазан на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Биволом и Бетербиевым проходил в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сражались в течение 12 раундов, по итогам которых судейским решением победил Бетербиев. Это поражение стало первым в карьере Бивола. Кроме того, Бетербиев впервые победил не нокаутом, а судейским решением.

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Бой Бетербиева и Бивола — на века: