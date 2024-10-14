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Кирилл Сидельников прокомментировал итоги боя Бетербиева и Бивола

Кирилл Сидельников прокомментировал итоги боя Бетербиева и Бивола
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Российский боец Кирилл Сидельников поделился мыслями по поединку за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
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Дмитрий Бивол

«Кто я такой, чтобы говорить о победителе. Бой был равным. Где-то напором, где-то своей манерой идти вперёд Бетербиев забрал бой на пару раундов. Бивол мне тоже понравился. В середине было видно, когда Бетербиев начинал его прессинговать, он отлично встречал правой, догонял сериями. Бой был очень интересным. Все говорили, что шансы 50 на 50, так и получилось. Где-то в последних раундах Бетербиев был поинтереснее, он забрал чемпионские раунды. В общем, Бивол в начале был интереснее, а Бетербиев — в конце», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой между Биволом и Бетербиевым проходил в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сражались в течение 12 раундов, по итогам которых судейским решением победил Бетербиев. Это поражение стало первым в карьере Бивола. Кроме того, Бетербиев впервые победил не нокаутом, а судейским решением.

Сидельников 16 октября в Перми на турнире Ural FC 8 проведет бой с экс-бойцом Bellator американцем Ракимом Кливлендом.

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Полное видео боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
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