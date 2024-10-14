Бойцу поп-ММА грозит тюрьма по делу о массовом избиении другого бойца

Скандальному бойцу поп-ММА Наби Набиеву грозит семь лет лишения свободы по делу о массовом избиении другого бойца — Аркадия Осипяна. Об этом сообщает интернет-издание Mash.

Инцидент произошел в апреле 2024-го. Набиев на одном из шоу Hardcore Fighting устроил массовую драку в октагоне. Промоушен разорвал контракт с бойцом за неспортивное поведение. Вскоре он перешел к другому промоушену в Таиланде, где поддержал бывшую жену боксёра Дмитрия Бивола, которая много хейтила Дмитрия.

На днях полиция задержала Набиева в одном из аэропортов Москвы. В отделении Набиеву объявили, что Осипян написал на него заявление, и предъявили обвинения по статье «Хулиганство», взяли показания и отвезли в суд, который отправил Набиева под домашний арест.