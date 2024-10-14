Федерация бокса России отозвала две лицензии у промоушена Hardcore

Федерация бокса России отозвала лицензии у промоутеров «Эйчэфси Медиа» и «Боксинг Интертеймент», которые имеют непосредственное отношение к Hardcore fighting (Hardcore FC) и Hardcore boxing. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Сообщается, что причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения промоутерами правил бокса и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя и субъектов профессионального боя. Обе организации не представили соглашения между промоутером и бойцами, соглашения о бое; не представили перечень профессиональных спортивных соревнований; нарушили порядок компенсации расходов, связанных с оплатой услуг судейских бригад Супервайзера. Кроме того, в интернете были опубликованы видеоматериалы с уличными драками и оскорблениями между участниками соревнований.

В июле 2024 года федерация уже приостанавливала действие лицензии Hardcore FC. Тогда организации было вынесено предупреждение, что повторные нарушения могут повлечь лишение лицензии.