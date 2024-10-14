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Дрозд заявил, что Hardcore больше не имеет права организовывать кулачные и боксёрские бои

Дрозд заявил, что Hardcore больше не имеет права организовывать кулачные и боксёрские бои
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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд заявил, что после отзыва лицензии у Hardcore FC промоушен не имеет права организовывать кулачные и боксёрские поединки на стадионах, в клубах и вообще нигде. Об этом сообщает интернет-издание Mash.

Дрозд отметил, что Федерация бокса дала промоушену право развивать и популяризировать спорт по двум дисциплинам, потому что надеялась на позитивный итог, но руководство Hardcore с этой задачей не справилось. Теперь бои Hardcore не будут обслуживать профессиональные рефери. А если они всё равно устроят шоу, то за это им могут последовать новые санкции.

Сегодня стало известно, что Федерация бокса России отозвала лицензии у двух промоутеров, которые имеют непосредственное отношение к Hardcore fighting (Hardcore FC) и Hardcore boxing. В июле 2024 года федерация уже приостанавливала действие лицензии Hardcore FC. Тогда организации было вынесено предупреждение, что повторные нарушения могут повлечь лишение лицензии.

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