Девятый номер рейтинга P4P The Ring Накатани нокаутировал соперника с рекордом 76-2

Сегодня в Токио (Япония) состоялся бой в рамках легчайшего веса, в котором чемпион WBC Дзюнто Накатани одержал победу нокаутом шестом раунде над первым номером рейтинга Петчем Сор Читпаттаной из Тайланда.

Читпаттана дважды побывал на настиле ринга в шестом раунде, после чего рефери Лоуренс Коул остановил бой. На момент остановки боя Нактани уверенно вёл на карточках всех трёх судей

Это уже третья досрочная победа 26-летнего Накатани в этом году, он считается возможным будущим соперником абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе Наоя Иноуэ.

Всего Накатани провёл на профессиональном ринге 29 боёв и во всех из них одержал победу, из них 22 досрочно.