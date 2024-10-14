Боец ММА Джефф Монсон женился по мусульманскому обряду

Именитый боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон провёл свадьбу по мусульманскому обряду. Обряд венчания (никах. – Прим. «Чемпионата») прошёл в главной мечети Уфы. Свадьбу пара планирует организовать через полгода, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова жены Джеффа Екатерины.

В середине февраля 2023 года Монсон рассказал, что запустил процедуру отказа от гражданства Соединённых Штатов Америки. В середине декабря прошлого года Джефф сообщил, что больше не является гражданином США.

В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью и ещё один был признан несостоявшимся.