Промоушен RCC готов провести поединки турниров Hardcore

Промоушен RCC Hard готов провести главные поединки стадионного турнира Hardcore FC у себя на площадке. Об этом заявил глава RCC Hard Николай Клименко.

«Логичное решение Федерации бокса России. Думаю, что никто не удивился этому. К сожалению, сейчас большое количество бойцов окажется без работы. Мы готовы сохранить эти противостояния на своей площадке — три раунда или пять раундов, без разницы. 9 ноября у нас есть два места в главном карде масштабного шоу RCC Hard 11. Можно начать с контракта на один бой, а затем рассмотреть долгосрочное сотрудничество и участие в титульной гонке нашей организации», — приводит слова Клименко телеграм-канал «КИМЧИ ПОП ММА».

Сегодня стало известно, что Федерация бокса России отозвала лицензии у двух промоутеров, которые имеют непосредственное отношение к Hardcore fighting (Hardcore FC) и Hardcore boxing. В июле 2024 года федерация уже приостанавливала действие лицензии Hardcore FC. Тогда организации было вынесено предупреждение, что повторные нарушения могут повлечь лишение лицензии.