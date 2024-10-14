Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия заявил о желании провести бой с Исламом Махачевым

Илия Топурия заявил о желании провести бой с Исламом Махачевым
Комментарии

Обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый грузинский боец Илия Топурия заявил о желании провести бой с чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам — стойкий боец и достойный чемпион. Если честно, он один из немногих, кто заслуживает своё место и свой пояс. Именно поэтому я хотел бы разделить с ним октагон. Он совсем не [Белал] Мухаммад», — написал Топурия на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

Материалы по теме
Ислам Махачев возобновил тренировки после травмы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android