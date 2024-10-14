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Аспиналл заявил, что он официально назначен запасным на бой между Джонсом и Миочичем

Аспиналл заявил, что он официально назначен запасным на бой между Джонсом и Миочичем
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл заявил, что он официально назначен запасным бойцом на главный бой UFC 309 между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Об этом сообщает аккаунт The Ariel Helwani Show в социальной сети X (ранее Twitter).

Он также сообщил, что провёл переговоры с UFC, и у них на него большие планы. При этом Аспиналл не подтвердил, входят ли в эти планы Джон Джонс или Стипе Миочич, поскольку ни он сам, ни UFC не знают, уйдут ли эти бойцы на пенсию или нет.

Напомним, бой между Джонсом и Миочичем состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США) на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден», где их противостояние возглавит турнир UFC 309.

Аспиналл в последнем своём поединке, который состоялся 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания), победил нокаутом американца Кёртиса Блэйдса.

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