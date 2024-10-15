Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывшая жена Бивола потребовала от боксёра две квартиры и 200 млн рублей

Бывшая жена Бивола потребовала от боксёра две квартиры и 200 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Екатерина Бивол, бывшая жена известного российского боксёра Дмитрия Бивола, публично потребовала у него 200 млн рублей и две квартиры в центре Санкт-Петербурга.

«Димасик, проигравший ты мой, купи детям по квартире в центре Питера. Открой им счета со 100 миллионами рублей для каждого моего сына. И я замолкну навеки. Сделай это, бывший чемп, и я могила. Если нет, то титулы (лишение титулов после поражения от Бетербиева. — Прим. «Чемпионата») — это только начало», — написала Екатерина на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, Артур Бетербиев победил Бивола в титульном бою в Эр-Рияде раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

Самый опасный нокаутёр из России

Материалы по теме
Бивол оспорит результат боя с Бетербиевым. Объясняем, почему в боксе не работают протесты
Бивол оспорит результат боя с Бетербиевым. Объясняем, почему в боксе не работают протесты
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android