Бывшая жена Бивола потребовала от боксёра две квартиры и 200 млн рублей

Екатерина Бивол, бывшая жена известного российского боксёра Дмитрия Бивола, публично потребовала у него 200 млн рублей и две квартиры в центре Санкт-Петербурга.

«Димасик, проигравший ты мой, купи детям по квартире в центре Питера. Открой им счета со 100 миллионами рублей для каждого моего сына. И я замолкну навеки. Сделай это, бывший чемп, и я могила. Если нет, то титулы (лишение титулов после поражения от Бетербиева. — Прим. «Чемпионата») — это только начало», — написала Екатерина на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, Артур Бетербиев победил Бивола в титульном бою в Эр-Рияде раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

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