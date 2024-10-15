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Пётр Ян вылетел в Таиланд на второй этап подготовки к бою с Фигейреду

Пётр Ян вылетел в Таиланд на второй этап подготовки к бою с Фигейреду
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян вылетел на второй этап подготовки к поединку с бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который пройдёт в Таиланде, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Напомним, поединок Яна и Фигейреду возглавит турнир UFC Fight Night 248, который состоится 23 ноября в Макао (Китай).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299 в марте, Ян победил единогласным решением китайца Сонг Ядонга, прервав серию из трёх поражений. Фигейреду на UFC on ABC 7 в августе одолел по очкам эквадорца Марлона Веру.

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