Рахмонов: Мухаммада нельзя недооценивать, мне не будет просто

Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем дивизионе (до 77 кг), высказался о сопернике и действующем обладателе титула американце Белале Мухаммаде.

«Я максимально из себя выжимаю и работаю усердно. Посмотрим, бой покажет… Соперник очень хороший, Белал Мухаммад. Его нельзя недооценивать никогда, он очень хорошо «сушит», очень хорошая тактика. Я не думаю, что мне будет просто. Но я дерусь до конца, вот и всё. Сколько сил хватит, покажу свои навыки», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

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