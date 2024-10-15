Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рахмонов: Мухаммада нельзя недооценивать, мне не будет просто

Рахмонов: Мухаммада нельзя недооценивать, мне не будет просто
Комментарии

Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем дивизионе (до 77 кг), высказался о сопернике и действующем обладателе титула американце Белале Мухаммаде.

«Я максимально из себя выжимаю и работаю усердно. Посмотрим, бой покажет… Соперник очень хороший, Белал Мухаммад. Его нельзя недооценивать никогда, он очень хорошо «сушит», очень хорошая тактика. Я не думаю, что мне будет просто. Но я дерусь до конца, вот и всё. Сколько сил хватит, покажу свои навыки», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

Материалы по теме
Белал Мухаммад проведёт защиту титула против Шавката Рахмонова на UFC 310

Будущий чемпион UFC из Казахстана. Каким был путь Рахмонова

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android