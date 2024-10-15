Макгрегор: с удовольствием врезал бы Мухаммаду в висок и забрал тройную корону

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в очередной раз заявил о желании сразиться с действующим обладателем титула в полусреднем дивизионе (до 77 кг) американцем Белалом Мухаммадом.

«C удовольствием врезал бы Белалу в висок своим левым хуком и забрал тройную корону. Я бы легко это сделал. И быстро!» — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. Ранее ирландец заявил, что вернётся в октагон UFC в феврале.

Материалы по теме Топурия: я бы побил пикового Макгрегора, здесь нет интриги

Конор Макгрегор провёл впечатляющий спарринг