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«Таких, как я, ещё не встречал». Рахмонов объяснил свой успех в MMA

«Таких, как я, ещё не встречал». Рахмонов объяснил свой успех в MMA
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Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), высказался о своих успехах в клетке.

«Я смотрю на пацанов, как они занимаются, как они себя ведут, но я не вижу, что кто-то из них горит внутри как я. Таких ещё я не встречал, честно говоря.

Сколько пацанов у нас занимается… Они, конечно, хорошие, у них есть техника, но у них, как у меня, азарта ещё не видел. Если бы увидел, то сразу бы сказал: «Вот этот пацан может пойти до конца». Талант — такая вещь… Нужно нарабатывать. Если у тебя дисциплины нет, то талант — это пустота… Если не будешь пахать, ничего не добьёшься», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

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