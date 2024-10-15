Тим Цзю ответил на слова Муртазалиева, назвавшего его «самым распиаренным в боксе»

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю ответил на заявление соперника и обладателя титула IBF, россиянина Бахрама Муртазалиева, ранее назвавшего австралийца «самым распиаренным именем в боксе».

«Я здесь исключительно для того, чтобы показать, что я на уровень выше, вот и всё. Я слышу об этом с начала карьеры. Ничего нового.

Люди продолжают говорить. Пара соперников была уважительна, после чего появляется ещё один, и всё повторяется, ещё больше чуши. Имеем то, что имеем. Что я могу с этим поделать?» — приводит слова Цзю издание Daily Mail.

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