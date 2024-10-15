О’Мэлли заявил, что реванш с Двалишвили состоится, — Мераб ответил

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил, что реванш с грузином Мерабом Двалишвили станет его следующим боем.

«Реванш Мераба и Сахарка состоится. Умар сказал, что он хочет драться в этом году, но Мераб не собирается это делать. Мераб, не дерись с ним, подожди меня. Я буду готов к марту», — сказал О’Мэлли в интервью Ариэлю Хельвани.

«Давай сделаем это! Постараюсь тебя не целовать в этот раз», — ответил Двалишвили в социальных сетях.

Напомним, поединок О’Мэлли и Двалишвили состоялся на турнире UFC 306 в сентябре и завершился победой грузинского бойца единогласным решением. О’Мэлли лишился чемпионского титула.