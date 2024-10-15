Тренер Бетербиева ответил, в каком случае россиянин сменит дивизион

Марк Рэмси, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева (21-0 ,20 KO), ответил, в каком случае россиянин может сменить дивизион.

«Артур может сменить весовую категорию, если там будет вариант с титулом», — приводит слова Рэмси издание ТАСС.

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев сразился за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе с соотечественником Дмитрием Биволом и победил раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

Ранее Бивол сравнил удар Бетербиева и Канело.

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