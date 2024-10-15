Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Бетербиева ответил, в каком случае россиянин сменит дивизион

Тренер Бетербиева ответил, в каком случае россиянин сменит дивизион
Комментарии

Марк Рэмси, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева (21-0 ,20 KO), ответил, в каком случае россиянин может сменить дивизион.

«Артур может сменить весовую категорию, если там будет вариант с титулом», — приводит слова Рэмси издание ТАСС.

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев сразился за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе с соотечественником Дмитрием Биволом и победил раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

Ранее Бивол сравнил удар Бетербиева и Канело.

Материалы по теме
Дмитрий Бивол сравнил удар Бетербиева и Канело

Главные титульные победы Бивола и Бетербиева

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android