Экс-чемпион Кармазин: Бивол радовался не победе, а тому, что достоял

Бывший чемпион мира Роман Кармазин прокомментировал результат боя за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я был уверен, что Бивол выиграет по очкам. То, что я увидел, — это вообще был другой Бивол. Я такого ни разу не видел. Не было вообще ни ног, ничего. Может, только у меня одного сложилось такое впечатление, что Бивол вышел отстоять все 12 раундов. Он не выходил выигрывать.

Видимо, после четвёртого раунда почувствовал, что соперник сильно бьёт, и начал просто выживать. Вы же видели: после четвёртого раунда там не было Бивола вообще. Ни ног, ни комбинаций. Были какие-то редкие вспышки — просто выживал и радовался он после боя не от того, что победил, а от того, что достоял до конца. У меня сложилось такое мнение», — сказал Кармазин в интервью YouTube-каналу «РБ Спорт».

Напомним, боксёрский поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).